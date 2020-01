USA nehmen Vorwürfe gegen China offiziell zurück

Die USA beschuldigen China in einem weiteren Signal der Entspannung im Handelsstreit nicht mehr offiziell der Währungsmanipulation. Das gab Finanzminister Steve Mnuchin in der Nacht auf Dienstag, zwei Tage vor der Unterzeichnung eines Teilhandelsabkommens zwischen den USA und China, bekannt. In dem Abkommen habe China „durchsetzbare Zusagen“ gemacht, seine Währung nicht mehr zu Wettbewerbszwecken künstlich abzuwerten, erklärte Mnuchin.