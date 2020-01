Autounfall nach Turniersieg: Weltmeister verletzt!

Badminton-Weltmeister Kento Momota ist bei einem Autounfall in Kuala Lumpur verletzt worden. Der 25-jährige Japaner sei nach dem am Sonntag fixierten Gewinn des Malaysia Masters am Montagmorgen (Ortszeit) auf dem Weg zum Flughafen in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem der Fahrer tödlich verletzt wurde, teilte der Badminton-Weltverband (BWF) mit.