So lief der „blutige Marsch“ durch Split

Der Schock nach dem kaltblütigen Dreifachmord in der Adriametropole Split sitzt tief: Mit einer Kalaschnikow in der Hand war ein dunkel gekleideter Mann am Samstag durch ein beliebtes Viertel der Altstadt geschlendert (siehe Video oben), wo er dann vor den Augen von Passanten drei junge Männer erschoss. In einem Kaffeehaus ließ sich der später als der 25-jährige Filip Zavadlav identifizierte, mutmaßliche Täter dann am Abend in aller Ruhe festnehmen. Der vorbestrafte Seemann soll die Bluttat aus Rache für einen von Drogendealern misshandelten Bruder begangen haben, schweigt aber gegenüber der Polizei bislang zu den Hintergründen.