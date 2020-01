Skigebiet Nassfeld wird kulinarische Genusszone

Genussland Kärnten am Nassfeld

Von 19. bis 26. Jänner kochen sechs Hüttenwirte und Pistenrestaurants mit regionalen Produzenten auf. „Was hier auf den Teller kommt, sind garantiert authentische und regionale Lebensmittel aus dem Genussland Kärnten“, sagt Tschaitschmann. Das Nassfeld setzt seit jeher kulinarisch auf höchste Qualität und Genuss. Die Kooperation mit dem Genussland ermöglicht nun Hüttenwirten und Produzenten, hochwertige heimische Produkte direkt an den Pisten in einem einzigartigen Panorama in Szene zu setzten. Egal, ob Gailtaler Speck von der Fleischerei Kastner aus Kötschach, Wildfleisch von Markus Steiner aus Gundersheim oder Gailtaler Almkäse vom Kirchbacher „GailtålBauer“: Bei Genussland-Kärnten-Partnern werden Herkunft und Qualität der Produkte stets geprüft.