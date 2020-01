Brasilien will in Ureinwohner-Gebieten Öl fördern

Auch aus Ausland heftige Kritik an Plänen

Der brasilianische Bergbau- und Energieminister Bento Albuquerque hatte zuvor bei Treffen mit mehr als einem Dutzend europäischer Diplomaten für die Pläne zum Abbau von Rohstoffen in den Gebieten der Ureinwohner geworben. In Brasilien wie auch im Ausland gibt es heftige Kritik an den Plänen. Albuquerque sagte bei den Treffen, viele Ureinwohner-Gemeinden hätten die Regierung darum gebeten, den Rohstoffabbau auf ihrem Land zu erlauben. Zahlreiche Indigenenvertreter sind allerdings deutlich in ihrem Protest gegen die Pläne der Regierung.