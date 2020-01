Bewaffneter Raubüberfall für Beute von 810 Euro

Großfahndung am Donnerstagabend im Grenzbereich von Schärding. Ein maskierter und bewaffneter Mann stürmte in Neuhaus/Inn (D) kurz vor Ladenschluss in ein Geschäft für Reitsportartikel und erbeutete 810 Euro. Dann flüchtete er zuerst zu Fuß, anschließend mit einem Auto, möglicherweise nach Österreich.