Brillanten aus Dresden-Raub im Darknet angeboten

In Chatverläufen angeblich auch Erpressung des Museums diskutiert

Das Geld sollte in der virtuellen Währung Bitcoins bezahlt werden. Zudem gebe es Chatverläufe, in denen auch eine Erpressung des Museums diskutiert worden sei. Die Dresdner Ermittler seien über die neuen Erkenntnisse informiert worden, könnten aber noch nichts dazu sagen. An das Museum selbst bzw. an die Staatlichen Kunstsammlungen traten die Täter bisher offenbar noch nicht heran. Man habe „keine Kenntnis von angeblich zum Verkauf angebotenen Einzelstücken“, hieß es gegenüber der Zeitung.