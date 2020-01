34-Jähriger zerschnitt die Kleider seiner Ex

Über die Balkontür gelangte der mutmaßliche Täter in die Wohnung seiner Ex-Freundin und ließ seine Wut an den Kleidungsstücken der Frau aus. Sowohl in der Garderobe als auch im Schlafzimmer zerschnitt er das Gewand, ehe er die Räumlichkeiten verließ. Mehrere Hundert Euro Schaden richtete der Verdächtige auf diese Weise an.