Spanien und Serbien ziehen ins Viertelfinale ein

Die beiden Tennis-Topstars Rafael Nadal und Novak Djokovic sind mit Spanien und Serbien ins Viertelfinale des ATP-Cups vorgestoßen. Die Serben blieben am Mittwoch mit einem 2:1 gegen Chile in Brisbane auch im dritten Gruppenspiel ungeschlagen, die Iberer besiegten in Perth die Japaner mit 3:0. Nadal und Djokovic gelangen die entscheidenden Punktgewinne für ihre Teams. Auch Argentinien ist weiter.