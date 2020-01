Ministerin kam mit Rad, Kogler mit Neon-Brille

Van der Bellen wünscht sich Dialogbereitschaft

Bundespräsident Van der Bellen appellierte im Rahmen der Angelobung der neuen Regierung an die Dialogbereitschaft von Kanzler Kurz, Vizekanzler Kogler und dem Rest der Regierungsmannschaft. Er wünschte sich, dass die türkis-grüne Regierung „zügig, ruhig und gewissenhaft“ arbeite und „im Gespräch mit Österreich“ bleibe, sagte er am Dienstag in der Hofburg.