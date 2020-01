Männer gaben sich in Bad Ischl als Polizisten aus

Ein bisher unbekannter Täter führte am 4. Jänner um 1.30 Uhr auf der Salzkammergut-Straße B145 auf Höhe Straßenkilometer 62,85 in Bad Ischl illegal Verkehrsanhaltungen durch. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem Pkw von Bad Goisern kommend in Richtung Bad Ischl, als ihn ein auf der Straße stehender Mann kurz nach der Ortschaft Lauffen mit einer Winkerkelle mit Rotlicht anhielt und aufforderte, seinen Führerschein vorzuweisen. Dem Lenker kam das Verhalten des Mannes der eine dunkle Jacke mit der Aufschrift „Polizei“ trug dubios vor. Es war kein Polizeiauto zu sehen und überdies war der Unbekannte nicht wirklich wie ein echter Polizist gekleidet.