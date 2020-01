Wegschmeißen von Lebensmitteln wird verboten

Vorreiter Frankreich

Seit Lebensmittelmärkte in Frankreich abgelaufene Produkte an Hilfsorganisationen verschenken müssen, sind in Frankreich zwei positive Effekte eingetreten. Die Spenden stiegen in den ersten zwei Jahren um 22 Prozent an. Und die Supermärkte bewerben viel gezielter Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums stehen. Statt auf den Müllbergen landen die Produkte nun doch noch bei den Kunden.