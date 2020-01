Ex-Freund von Whitney Houstons Tochter ist tot

Houstons Tochter starb an Drogen-Cocktail

Bobbi Kristina Brown war im Jänner 2015 bewusstlos in einer Badewanne in ihrem Haus in Atlanta gefunden worden. Nach einem monatelangen Koma starb sie im Juli 2015. Gerichtsmediziner wiesen in ihrem Blut Marihuana, Alkohol, Kokain und Morphium nach. Ihre Mutter Whitney Houston war 2012 unter ähnlichen Umständen tot in einer Badewanne aufgefunden worden.