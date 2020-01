Wiener Linien modernisieren zehn Stationsaufzüge

Am 20. Jänner beginnt die Liftmodernisierung in der U1-Station Kagran. Menschen mit Mobilitätseinschränkung werden gebeten, am Kagraner Platz in den 22A bis Kagran umzusteigen. Voraussichtlich ab 24. Februar ist der U4-Zugang am Schwedenplatz an der Reihe. Um die grüne Linie dort barrierefrei zu erreichen, kann man am Karlsplatz in die U1 oder beim Schottentor in die Straßenbahnlinie 1 umsteigen.