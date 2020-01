Nach Fahrerflucht: Unfallopfer ist verstorben

Traurige Feiertage für eine Familie in Klagenfurt: Jene 83-Jährige, die am 23. Dezember in ihrem Wohnort bei einem Unfall schwer verletzt worden war, ist im Klinikum verstorben. Wie berichtet war der Lenker geflohen und hat sich erst am Christtag bei der Polizei gemeldet.