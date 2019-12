Lawine auf Skiroute erfasste Kind - gerettet

Im Skigebiet Heiligenblut-Großglockner (Bezirk Spittal an der Drau) hat sich am Montagnachmittag ein Lawinenabgang im Bereich einer Skiroute ereignet. Nachdem sich mehrere Personen auf der Skiroute befunden hatten, wurde ein groß angelegter Sucheinsatz nach möglichen Verschütteten eingeleitet. Ein zwölfjähriger Bub wurde zum Glück nur teilweise verschüttet, konnte geborgen und ins Krankenhaus Lienz geflogen werden. Da der Lawinenkegel aber riesig ist und die Gleitschneelawine noch dazu in der Nähe von einem Schlepplift abgegangen ist, sind sämtliche Bergrettungen des Tales mit sieben Lawinenhunden noch stundenlang im Einsatz, um mögliche Verschüttete zu finden.