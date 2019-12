Teenie-Duo sprengt mehrere Zeitungsständer

Zwei Burschen haben am Sonntag in Wien-Josefstadt mit illegalen Böllern mehrere Zeitungskassen gesprengt. Am Abend wurden sie dabei von einem Beamten in Zivil beobachtet und gestoppt. Die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden mehrfach angezeigt und im Anschluss ihren Eltern übergeben.