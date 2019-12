Dornbirn sensationell, Linz geht in Wien unter

In Wien-Kagran erreichte die Talfahrt der Black Wings Linz einen neuen Tiefpunkt, sie mussten die höchste Niederlage seit über neun Jahren (0:9 in Zagreb am 8. Oktober 2010) einstecken. Einmal mehr offenbarten die Black Wings ihre defensiven Probleme zum Jahresende. Im achten Spiel hintereinander mussten die Oberösterreicher zumindest vier Gegentore einstecken, in Wien „klingelte“ es sogar in der ersten Viertelstunde viermal. Die Caps-Fans unter den 5900 Zuschauern erlebten danach ein Torfestival, bei dem sich sieben verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintrugen.