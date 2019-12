Mit Freund auf Motorhaube über Autobahn gebrettert

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde die Lebensgefährtin noch am Samstag wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt. Sie befindet sich in Untersuchungshaft, eine Mordkommission ermittelt. Der verletzte 53-Jährige wurde in eine Unfallklinik in Krefeld gebracht. Er sei inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es.