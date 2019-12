Winter legte Punktlandung für 2. Ferienwoche hin

Das Skivergnügen in der zweiten Ferienwoche scheint in Oberösterreich gesichert. Die heimischen Skigebiete vom Hinterstoder und Wurzeralm über die Skiregion Dachstein-West bis zum Hochficht melden ideale Bedingungen. Am Kasberg wird fleißig am Vollbetrieb gearbeitet, am Sternstein ist nur das Kinderland in Betrieb.