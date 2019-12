Tochter von Bruce Lee verklagt Restaurant-Kette

Die Fast-Food-Kette „Zhen Gong Fu“, übersetzt so viel wie „Echtes Kung Fu“, zeigte sich „verblüfft“, wie es in einer Freitag vorliegenden Erklärung im Kurznachrichtendienst Weibo hieß. Chinas Handelsmarkenamt habe 2004 nach strenger Prüfung mehrere Markenzeichen genehmigt. „Wir benutzen sie seit 15 Jahren“, ließ „Zhen Gong Fu“ wissen, das 600 Restaurants in China betreibt. Die Urheberrechte seien vor Jahren bereits angezweifelt worden. Doch habe kein Verstoß festgestellt werden können.