Sattelschlepperauflieger von Parkplatz gestohlen

Bisher unbekannte Täter stahlen zwischen 20. und 23. Dezember 2019 einen auf einem Parkplatz in der Obereggerstraße in Traun abgestellten, nicht beladenen Sattel-Kühlaufleger. Der Anhänger muss mit einem entsprechenden Zugfahrzeug vom Tatort weg transportiert worden sein. Täterhinweise sind derzeit keine bekannt. Der Wert des Auflegers beträgt mehrere Tausend Euro, an der Rückseite befindet sich der Namen der Spedition.