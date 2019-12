Spitzenstar im mysteriösen Kinofilm „Glück gehabt“

Er lebt sein Leben auf der Bühne und der Leinwand. Und immer mehr drängt Philipp Hochmair (46), der in Oberösterreich aufgewachsen ist, in das cineastische Genre. Der Spitzenstar und Publikumsliebling versucht sich nun im Spielfilm „Glück gehabt“, der in vielen heimischen Kinos angelaufen ist. Die Dreiecksgeschichte will Liebesstory, gruseliger Krimi und Persiflage dessen sein.