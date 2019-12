AC Milan weist Gerücht um Rangnick zurück

Der AC Mailand ist NICHT an einer Verpflichtung Ralf Rangnicks interessiert. Dieses Gerücht, das am Freitag im Internet kursiert hatte, wies der italienische Traditionsklub entschieden zurück. Das Interesse am früheren Salzburger Sportdirektor und Bundesligatrainer Ralf Rangnick entbehre jeder Grundlage, meinten die Italiener.