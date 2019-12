Millionenaffäre um Österreicher in Südafrika

Polizei stürmte Haus

Konkret steht der Doppelstaatsbürger mit österreichischem und südafrikanischem Pass im dringenden Verdacht, im Zuge seiner geschäftlichen Tätigkeiten für die Stadtregierung von Tshwane umgerechnet 3,4 Millionen Euro an Steuergeldern abgezweigt und gewaschen zu haben. Mittwoch stürmte die örtliche Polizei das Haus des Unternehmers und legte ihm Handschellen an. Im Zuge dessen wurden (laut offiziellen Aussagen) Berge an belastendem Material sichergestellt.