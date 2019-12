U1-Ausfall: Wiener Linien wehren sich gegen Kritik

Auch an die Klimatisierung werde in Wien gedacht. Etwa die coole Offensive bei der U6 (ein „Krone“-Erfolg übrigens). Der Großteil der Öffis sei längst klimatisiert, die Busse sind zu 100 Prozent kühl, heißt es. Und so wird es ein Rätsel der Menschheit bleiben, warum man als Öffi-Nutzer im Sommer so oft einen Sauna-Waggon erwischt.