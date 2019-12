Hitler in Wolfsberg kein Ehrenbürger mehr

Weitere Ehrenbürgerschaften Hitlers noch aktiv?

Internetquellen listen Gemeinden in Deutschland und Österreich auf, die Hitler in den 1930er-Jahren die Ehrenbürgerschaft verliehen haben, teilweise gab es später Aberkennungen. Unter ihnen befindet sich etwa auch die Kärntner Bezirksstadt Völkermarkt, wo keine Aberkennung erfolgt sein soll. Im dortigen Gemeindeamt kann man dies weder bestätigen noch dementieren, man wisse es nicht, hieß es. In Klagenfurt wurde die Ehrenbürgerschaft Hitlers 2011 aberkannt.