Adolf Hitler, ein Dilettant in der Kriegsführung

Adolf Hitler ist als schonungsloser Militärführer und schlauer Stratege in die Geschichte eingegangen, doch war er wirklich der „größte Feldherr aller Zeiten“? Mit der vierteiligen Dokumentationsserie „Wahre Geschichte“ nimmt ARTE geschichtsträchtige Personen und Ereignisse in den Fokus und betrachtet diese aus einer neuen Perspektive. Die erste Folge am Dienstag (20.15 Uhr) widmet sich Hitler als Feldherr.