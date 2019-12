Neubau der HTL: Vorbereitung läuft

Als eine der größten Einrichtungen für angehende Techniker im Burgenland gilt die HTL in Pinkafeld. Fast 1400 Jugendliche werden hier in den Bereichen Bautechnik, Elektronik, Gebäudetechnik und Informatik ausgebildet. Seit einigen Jahren besteht zudem eine enge Kooperation mit der Feuerwehr. Doch der Zahn der Zeit hat kräftig an der 1967 gegründeten Schule genagt. Deshalb hätte bereits vor einigen Jahren eine umfassende Sanierung erfolgen sollen.