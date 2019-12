In Skigebieten lässt der Schnee auf sich warten

Ohne Schneekanonen wären die heimischen Skigebiete heuer echt aufgeschmissen. Am härtesten hat die Schnee-„Krise“ den Hochficht erwischt. Die Mühlviertler hoffen, wenigstens am 21. Dezember starten zu können. Am Kasberg geht’s morgen los, am Feuerkogel und in Dachstein-West kann man heute losflitzen.