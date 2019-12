Ibiza-Akteure trafen sich nobel in Bad Gastein

„Größeres Hotel an drei Stunden entferntem Ort“

Die Redakteure hatten nicht nur in ihrem Buch „Die Ibiza Affäre“, sondern auch in Interviews und Berichten geschildert, wie sie an die Aufnahmen von Strache und Gudenus gelangt waren. Dabei hieß es, dass man zu Beginn zu einem Hotel an einen „drei Stunden entfernten Ort“ gelotst worden sei. Es sei ein „größeres Haus“ gewesen, das sie leicht gefunden hätten. In der Hotelbar habe dann der erste persönliche Kontakt stattgefunden, wenig später seien die Journalisten auf ein Hotelzimmer geführt worden - und dann habe „die Show“ begonnen.