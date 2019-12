5000 Euro Belohnung für Hinweise auf Räuber

Der Unbekannte war, wie berichtet, am 5. Dezember mit einer roten Sturmhaube, einem schwarzen Mundtuch, grünen Handschuhen und einer Pistole die Raiffeisenfiliale in der Altenberger Straße 40 in Linz gestürmt. Er bedrohte den Angestellten und forderte mit ausländischem Akzent Geld, das er dann in ein weißes Plastiksackerl steckte.