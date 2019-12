Pool-Hersteller braucht mehr Platz an Land

Rasche Lösung gefragt

An das Firmengelände angrenzend wurde bereits ein größeres Grundstück zugekauft. Weil die Zeit aber drängt, wird Polytherm aber auf dem bestehenden Areal rasch eine weitere Halle bauen - mit einer Fläche von 1500 Quadratmetern. „Wir brauchen den Platz für die Produktion und die Logistik“, so Hermann Weissenecker. Auch die Zahl der Mitarbeiter wird weiter steigen, verrät der 53-Jährige. Derzeit sind 93 Beschäftigte für die Hausruckviertler im Einsatz, die meisten in der Produktion und in der Montage.