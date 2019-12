Red Bull unter Erwartungen: Marko nennt Gründe!

Red Bull erster Herausforderer von Mercedes

Marko sieht sein Team in der kommenden Formel-1-Saison als ersten Herausforderer von Mercedes. Der Steirer sagte am Rande einer Pressekonferenz zum 50-jährigen Gedenken an den Tod von Rennsport-Legende Jochen Rindt in Graz vor Journalisten, man wolle diesmal „vom ersten Rennen an vorne mit dabei sein“.