Terrordrohungen in Wien: Zwei Teenager gefasst

Am 1. Dezember kursierten dann Fotomontagen im Netz, in denen ein eindeutiger Bezug zur Terrormiliz Islamischer Staat hergestellt wurde. Es wurde gedroht, Terroranschläge an verschiedenen Zielen in Wien zu verüben - darunter der Westbahnhof, die Seestadt, die Polizeiinspektion Tannengasse und diverse Schulen.