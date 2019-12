Das gab‘s noch nie! Inder stellt Strafenrekord auf

Straf-König

Dafür legte er bei den Strafen unnachahmliche Leistungen an den Tag: Noch niemand sammelte die Strafen so schnell wie er, innerhalb von fünf Wochenenden hatte er schon eine ganze GP-Sperre zusammengebracht. Einmal kam er unerlaubt auf die Rennbahn zurück, einmal fuhr er bei gelber Fahne zu schnell, einmal schnitt er die Kurve ab (in Monaco im Youtube-Video oben) und einmal fuhr er nach Abwinken mit vollem Tempo weiter. In Abu Dhabi wurde er wegen einer verbotenen Startübung nach dem Training bestraft.