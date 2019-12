Melania Trump enthüllt diesjährige Weihnachtsdeko

In einem knapp eine Minute langen Video, das das Weiße Haus am Montag veröffentlichte, ist zu sehen, wie die First Lady durch ein in Cremefarben gehaltenes „Weihnachtswunderland“ schreitet. Sie selbst trägt bei der Präsentation die gleiche Farbkombination: cremefarbener Mantel, Kleid und Highheels.