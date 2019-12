„Können so optimistisch sein wie noch nie zuvor!“

„Krone“: Es vergeht kaum ein Tag ohne einen neuen Skandal mit FPÖ-Beteiligung. Wie soll da eine Reform gelingen?

Andreas Rabl: Mit den Themen Sicherheit, Heimat und Leistung haben wir die richtigen. Sie gehören nur ergänzt. Darum können wir so optimistisch sein wie nie zuvor. Die ÖVP kippt gerade nach links und kann so viele Wähler verlieren, die wird durch den Spesenskandal und das Ibiza-Video verloren haben. Es muss ein klarer Schnitt her!