Erneut sorgen Biber in Kärnten für Probleme

In Feldkirchen machen gleich zwei fleißige Burgenbauer Ärger. „Ein Biber hat in Glan für Überschwemmungen gesorgt. Er konnte bereits umgesiedelt werden“, berichtet Feldkirchens Bürgermeister Martin Treffner. Derzeit sei man damit beschäftigt, einen zweiten Biber in eine Lebendfalle zu locken. Er bereite in Buchscheiden beim Kraftwerk große Probleme. „Der kleine Kerl hat schon erheblichen Schaden angerichtet. Wir hoffen, dass er bald in die Falle geht“, so Treffner.