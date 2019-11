Young Violets stoppen Spitzenreiter aus Klagenfurt

Austria Klagenfurt hat im 16. Saisonspiel der 2. Fußball-Liga die erste Niederlage kassiert. Die Kärntner mussten sich zum Auftakt der Rückrunde am Freitagabend in Wien den Young Violets mit 1:4 geschlagen geben und liegen nur noch aufgrund von mehr erzielten Treffern bei gleicher Tordifferenz vor Verfolger Ried an der Tabellenspitze. Die Innviertler sind am Samstag in Dornbirn im Einsatz.