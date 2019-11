Vier Plädoyers, ein Mord aber kein Motiv

Am 20. Oktober 2018 hatte David viermal mit einer umgebauten Schreckschusspistole auf Irene gefeuert, und dreimal getroffen. Sie verblutete im Stiegenhaus vor ihrer Wohnung in Zell am See-Einöd. Der erste Schuss war der tödliche: „Unvorhersehbar und am Schlüsselbein angesetzt“, so Neher, der im Schlussplädoyer im Stil des Bundespräsidenten von „Weisheit unserer Gesetze“ sprach und den Unmittelbarkeitsgrundsatz ansprach: der unmittelbare Eindruck vor Gericht.