Längste Wartezeit auf Operation beträgt 10 Monate

Für 107 planbare Eingriffe hat der SPÖ-Landtagsklub die Wartezeiten auf die OP abgefragt. In 46 Fällen ist die Wartezeit von 2018 auf 2019 länger geworden und nur in 18 kürzer (43 sind gleich geblieben). Der Rekordhalter ist, wie erwähnt, die Nasenpolypen-OP bei den Barmherzigen Schwestern in Linz.