Klein-David starb nach Sturz aus dem Fenster

„Der Bub war nicht mehr zu retten. Trotz intensivster Maßnahmen“ – auch bei der Pressestelle des Kepler Uni-Klinikums war die Betroffenheit spürbar. Der kleine David war, wie berichtet, am Dienstag kurz nach 11 Uhr vormittags in Vöcklamarkt verunglückt. Seine Eltern, ein rumänisches Ehepaar, hatte nach dem Einkaufen den kleinen Sohn im Schlafzimmer zum Spielen auf den Teppichboden gesetzt, war dann in die Küche gegangen, um dort den Einkauf auszuräumen. Nach kurzer Zeit wunderten sich die beiden aber, warum es im Schlafzimmer so ruhig war.