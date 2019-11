Hofer rechnet mit baldigem FPÖ-Ausschluss Straches

Heinz-Christian Strache will zurück in die Politik - sein Nachfolger an der Spitze der FPÖ, Norbert Hofer, sieht für den Ex-Parteichef allerdings keine blaue Zukunft. „Eine Rückkehr in die FPÖ wird nicht möglich sein“, sagte Hofer im Gespräch mit einer Tageszeitung zum „Angebot“ Straches, die Wiener Partei zu übernehmen. Auch rechnet der freiheitliche Parteichef mit einem baldigen Parteiausschluss des Ex-Vizekanzlers.