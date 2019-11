Simulator für Operationen als Medizin-Leitprojekt

Modell ganz echt

„Das Haptische ist entscheidend“, sagt Michael Giretzlehner, führender Medizin-Informatiker in Hagenberg und Projektleiter. Der Simulator soll nicht nur am Bildschirm operieren lassen, sondern an einem plastischen „Gehirn“, das bis in kleinste Gefäßteile dem Patientengehirn nachgebaut ist. In vier Jahren will man Material, Herstellungs- und Anwendungsprozess, sowie die Künstliche Intelligenz für den Simulator haben. Das Land Oberösterreich unterstützt dieses Leitprojekt, an dem rund 15 Partner (Uni-Klinikum, Firmen) beteiligt sind, mit 2,3 Millionen Euro.