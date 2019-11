Zwanzig Anzeigen wegen Suchtgiftbeeinträchtigung

In der Nacht von 23. auf 24. November führten Polizisten des Bezirks Braunau am Inn mit Unterstützung der Landesverkehrsabteilung OÖ Schwerpunktkontrollen hinsichtlich „Drogen im Straßenverkehr“ im Umfeld einer Kulturveranstaltung durch. Insgesamt erfolgten 28 verkehrsrechtliche Anzeigen an die BH Braunau am Inn. Zwanzig davon wegen einer Suchtgiftbeeinträchtigung, zwei wegen Alkohol am Steuer sowie weiteren verkehrsrechtlichen Übertretungen.