Grünen könnte Stimmenzuwachs auf den Kopf fallen

Und da kommt nun wieder die SPÖ ins Spiel. Auch das mag auf den ersten Blick paradox wirken. So abwegig ist diese da und dort kursierende Variante freilich nicht: Das Ergebnis in der Steiermark ist für die von Pamela Rendi-Wagner geführte Partei miserabel. Aber auch wieder nicht derart schlecht, dass nun dort sofort die Revolte gegen die Vorsitzende auszubrechen droht. So gesehen wäre die SPÖ in ihrem desolaten Zustand eine fast ideale Partnerin für eine von Bundeskanzler Sebastian Kurz geführte Regierung.