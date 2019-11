FPÖ: „Jeder männliche Katholik kann Papst werden“

„Wünschen kann man sich allerhand“

Ex-EU-Mandatar Andreas Mölzer (FPÖ) sagte, er habe es ernst genommen, dass Strache sich aus der Politik zurückziehen will. Darum nehme er das, was Strache jetzt sagt, nicht ganz so ernst. „Aber Sie wissen, jeder männliche Katholik kann Papst werden, also wünschen kann man sich allerhand“, so der FPÖ-Parteigrande am Sonntag im Gespräch mit Corinna Milborn auf Puls 24.