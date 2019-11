„Krone“-Livestream vom Krampuslauf in Klagenfurt

Ein Spektakel ist der größte Krampuslauf Österreichs, der alljährlich in der Vorweihnachtszeit in Klagenfurt stattfindet, allemal! Insgesamt sorgten 40 heimische, aber auch ausländische Brauchtumsgruppen für Unterhaltung. Die Strecke hat es in sich: Von der Landesregierung über die Bahnhostraße bis auf den Alten Platz sind es satte 1,6 Kilometer!