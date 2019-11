Oberösterreichs Lobbying-Büro in Wien gestartet

Kennenlernbesuche

Florian Hiegelsberger, Neffe von VP-Landesrat Max Hiegelsberger, hat tatsächlich schon am Chef-Schreibtisch im „Oberösterreich-Haus“ in der Operngasse in Wien Platz genommen (den er in der Karikatur erst von Stelzer erobern muss); seit 1. August ist das Büro offen, Hiegelsberger hat die ersten Kennenlernbesuche bei Ministerien, Interessensvertretungen, Kunst- und Kultureinrichtungen absolviert. Unterstützung der Dienststellen des Landes in der Zusammenarbeit mit Bundesstellen, Koordination, Vor- und Nachbereitung von Arbeits- bzw. Informationsgesprächen im OÖ-Büro und die Vorbereitung von Veranstaltungen sind Aufgaben Hiegelsbergers. Derzeit geht’s da um die Übernahme des Bundesratsvorsitzes, den Ball der Oberösterreicher (9. Mai 2020) und die Sommerfrische (6.+7. Juni 2020).